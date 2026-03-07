Haberler

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor