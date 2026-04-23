Haberler

Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

