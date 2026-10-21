Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığını 1 saat 10 dakikalık idmanla sürdürdü

Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığını 1 saat 10 dakikalık idmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü; idman pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA