Haberler

Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Emmanuel Boateng ile karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur formamızı terleten profesyonel futbolcu Emmanuel Boateng ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Emmanuel Boateng'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti