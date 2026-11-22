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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Gaziantep Fk, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk karşılaşmasında kötü gidişatını sonlandıramadı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Gaziantep temsilcisi, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Demirel, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sonuçla ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşayan Gaziantep Fk, 8 puanda kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Son 7 maçını kaybetti

Gaziantep Fk, ligin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 7 müsabakadan puan çıkaramadı.

Ligin 6. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, sonraki haftalarda da mağlubiyet serisini durduramadı.

Son olarak 11. haftada sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı.

Ak yönetimindeki 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep Fk, söz konusu karşılaşmalarda 4 puan toplayabildi.

Orhan Ak'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, Gaziantep FK'nin başındaki ilk sınavını daha önce çalıştırdığı Gençlerbirliği'ne karşı verdi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de geride kalan 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 13. haftasında sahasında Amedspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA