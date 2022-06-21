Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana izinli olan Maxim ve Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Erol Bulut Gaziantep Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title