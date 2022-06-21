Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları
AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana izinli olan Maxim ve Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor