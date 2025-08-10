Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata'nın Sakatlığıyla İlgili Açıklama

Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata'nın Sakatlığıyla İlgili Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağ dizinde yaşadığı sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun ön çapraz bağ yaralanması ve menisküs yırtıkları tespit edildiği belirtti. M'Bakata, başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi.

Gaziantep FK, defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonun Galatasaray ile oynanan açılış maçında M'Bakata'nın sakatlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktorumuz Op. Dr. Faruk Aykanat'ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.