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Gaziantep FK'dan Kayserispor ile Beraberlik

Gaziantep FK'dan Kayserispor ile Beraberlik
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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1 puanın önemli olduğunu vurguladı. Deplasmanda zor bir mücadele verdiklerini belirtti.

Gaziantep Fk Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasman ve yeni teknik ekip gelen bir takım olduğu için buradan 1 puan almak önemli" dedi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasman karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Maçın başında da söylemiştim. Her hafta aynı şekilde yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabii karşımızda bu hafta teknik ekip değişikliği yapan bir takım vardı. Bu şekilde bize baskı kuracaklarını düşünüyordum zaten ve kaptığımız toplarla da hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk. İlk yarı bunu başardık ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman ve yeni teknik ekip gelen bir takım olduğu için buradan 1 puan almak önemli. Kaybetmemek her zaman önemli" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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