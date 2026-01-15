Haberler

Gaziantep FK'de Kozlowski ve Abena ameliyat edildi

Gaziantep FK, futbolcular Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Her iki oyuncunun da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, futbolcular Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ameliyat edildikleri açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıkların ardından başarılı bir operasyon geçirdikleri bildirildi.

Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'nin, FC Argeş ile oynanan hazırlık maçında girdiği bir pozisyonun ardından sakatlandığı, yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde oyuncuda sol el metakarp kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

Surinamlı tecrübeli savunma oyuncusu Myenty Abena'nın ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibine başvurduğu, yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncuya sağ inguinal herni (kasık fıtığı) tanısı konulduğu duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, her iki futbolcunun da sağlık ekibinin yönlendirmesiyle alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirdikleri ifade edilerek, "Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
