Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sezon öncesi hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç, Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor