Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile Golsüz Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sezon öncesi hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç, Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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