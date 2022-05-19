Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler

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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, müsabaka saatini beklemeye başladı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Rizespor, Spor, Haberler

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