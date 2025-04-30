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Gaziantep FK Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü ve ısınma çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana, tedavileri devam eden Arda Kızıldağ ile Muhammed Gümüşkaya katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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