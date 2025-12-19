Burak Yımaz Gaziantep FK'da

Gaziantep Fk, geçen hafta görevini bırakan teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, tribünlerden kendisine küfür edildiğini ve bu nedenle görevini bıraktığını duyurmuştu. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Memik Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştiren Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevine geri döndü. Konuyla ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığı ifade edilerek "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz" denildi.