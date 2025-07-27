Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin ile Anlaştı

Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Enver Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, Kulasin'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver?Kulasin'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Enver?Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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