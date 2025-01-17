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Gaziantep FK, Bodrum FK Maçına Galibiyet Hedefliyor

Gaziantep FK, Bodrum FK Maçına Galibiyet Hedefliyor
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sipay Bodrum FK ile oynayacakları maçı kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istediklerini açıkladı. Takım kaptanı Alexandru Maxim de hedeflerinin pozitif bir performansla 3 puan almak olduğunu belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın evlerinde Sipay Bodrum FK ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnan, ligde iç sahada oynadıkları son 6 maçı kazandıklarını hatırlattı.

Ligin ilk yarısında takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı çok iyi yerde bitirdik. Çok zor şartlarda başlamamıza rağmen, birçok oyuncumuzun sonradan aramıza katılmasına rağmen bence iyi bir iş başardık diye düşünüyorum. Oyuncularımın özverilerinden dolayı tebrik ederim. Bodrum maçı, ikinci yarının ilk maçı olacak. Çok zor maç olacağını biliyorum. Gerçekten koşan, mücadele eden ve yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. O yüzden her zaman yaptığımız gibi mücadele edip elimizden geleni yapmazsak zor bir maç olacağını biliyorum. Rakibin eksik yanlarına çalışıyoruz. İçeride, kendi taraftarımızın önünde bir avantajımız olacak. İnşallah bu galibiyet serimizi devam ettiririz. Ligin ikinci yarısı çok zor olacak. O yüzden bunun farkındayız ve taraftarlarımızla birlikte maçı kazanmak istiyoruz."

Maxim: "Takım olarak iyi yoldayız"

Takım kaptanı Alexandru Maxim de ligin ilk yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerini aktardı.

Takımdaki her oyuncunun katkı vermek için elinden geleni yaptığını dile getiren Maxim, şöyle konuştu:

"Takım olarak iyi yoldayız. Pozitif bir görüntü veriyoruz. Kazandığımız maçlar geride kaldı. Her idmanda iyi çalışıyoruz. Önümüzde Bodrum maçı var. Önemli bir maç bizim için. Üç puan alıp yukarılara doğru basamakları tırmanmak istiyoruz. Şu an için sadece 3 puana odaklandık. Asist ve gol atmak ben de isterim ama her maçın bir hikayesi var. Futbolda asist, gol önemli ama her şey demek değildir. Benim amacım hocamın direktiflerini sahaya yansıtmaktır."

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor
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