Gaziantep FK, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü yapacağı Beşiktaş maçına yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü ve çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.