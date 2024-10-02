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Gaziantep FK, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü yapacağı Beşiktaş maçına yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

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