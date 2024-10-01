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Gaziantep FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde başladı. Antrenmanda oyuncular çeşitli egzersizler yaparken, tedavisi tamamlanan iki futbolcu takımla çalışmalara katıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda, İkas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Tedavileri tamamlanan Quentin Daubin ve Mustafa Eskihellaç, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

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