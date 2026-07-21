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Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti. Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman 1 saat 50 dakika sürdü, hücum organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Hücum organizasyonlarıyla devam ederken idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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