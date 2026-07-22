Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Yarın hazırlık maçında FK Vozdovac ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Türkiye saatiyle 19.00'da hazırlık maçında FK Vozdovac ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz