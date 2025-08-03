Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Yeni Sezonda Beklentilerimiz Yüksek

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Yeni Sezonda Beklentilerimiz Yüksek
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon için beklentilerinin yüksek olduğunu ve Türk hakemlerden yana olduklarını belirtti. Takımın transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Fk Başkanı Memik Yılmaz, Türk hakemlerinden yana olduklarını belirterek, yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Yılmaz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını diledi.

Seyir zevki yüksek bir sezon dilediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda Türk futbolu adına beklentilerimiz yüksek. Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız. Biz evlatlarımızdan yanayız. Tabii ki günümüz şartlarında futbol bir ekonomi. İyi olsun diye biz de kendi çapımızda, şehrimize ve takımımıza yakışır şekilde transferlerimizi yaptık. Bir iki nokta transferimiz var. İnşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takımımıza katacağız. Her zaman tüm takımların şampiyon olma hayalleri vardır. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp takımımızı iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Gönül ister ki Gaziantep FK şampiyon olsun."

Galatasaray maçı

Başkan Yılmaz, taraftarlarından yeni sezonda daha güçlü destek beklediklerini ifade etti.

Ligin açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim için çok önemli. İnşallah seyirci sayısını daha da artırarak devam etmek istiyoruz. İlk maç Galatasaray. Bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu takımları dahil hepsi bizim için aynı. Herkes sahaya kazanmak için çıkıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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