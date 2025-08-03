Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Yeni Sezon Açıklamaları

GAZİANTEP Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, "Yeni sezonda Türk futbolu adına beklentilerimiz yüksek. Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmana kulüp yöneticileri ile taraftarlarda katıldı. Taraftarlar teknik heyet, futbolcular ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman öncesinde Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonda taraftarların desteğini beklediklerini ifade etti. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacakları maç ile ilgili de kazanmak istediklerini kaydeden Yılmaz, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim için çok önemli İnşallah seyirci sayısını daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. İlk maç Galatasaray. Bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu takımları dahil hepsi bizim için aynı Herkes sahaya kazanmak için çıkıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

'YENİ SEZONDA TÜRK HAKEM İSTİYORUZ'

Memik Yılmaz, yeni sezon ile ilgili iyi dileklerde bulunarak, hakemlerin Türk olmasını istediklerini söyledi.

Yılmaz, nokta transferler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Öncelikle yeni sezon Türk futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Yeni sezonda Türk futbolu adına beklentilerimiz yüksek. Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız. Biz evlatlarımızdan yanayız. Tabi ki günümüz şartlarında futbol bir ekonomi. İyi olsun diye biz de kendi çapımızda şehrimize ve takımımıza yakışır bir şekilde transferlerimizi yaptık. Bir iki nokta transferimiz var. İnşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takımımıza katacağız. Her zaman için tüm takımların şampiyon olma hayalleri vardır. Biz de elimizden gelenin en yapıp takımımızı iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Gönül ister ki Gaziantep FK şampiyon olsun" diye konuştu.