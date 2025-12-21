Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor