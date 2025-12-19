Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.