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Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 Geçti

Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Kacper Kozlowski ve Deian Sorescu'nun golleriyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Piatek'in şutunda kaleci Dioudis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

10. dakikada Sorescu'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin sıfırdan içeri çevirdiği topu, kaleci Muhammed'ten sekti. Pozisyonun devamında Kozlowski dönen topu tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45+3. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Sorescu'nun sol köşeye sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Badou N'Diaye, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Halil Dervişoğlu, Christopher Lungoyi

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Quentın Duabin, Furkan Soyalp, Cyrıl Mandouki, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Kenan Kodro, Ogun Özçiçek, Ömürcan Artan, David Okereke

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Ömer Faruk Beyaz, Berat Özdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Joao Figueiredo dk. 31), Serdar Gürler, Krzystof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Oliver Kemen, Philippe Keny, Miguel Crespo, Dimitrios Pelkas, Patryk Szysz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 27), Deian Sorescu (dk. 45+3) (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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