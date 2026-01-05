Haberler

Gaziantep FK'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki Badou Ndiaye'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın raporuna göre transfer çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Badou Ndiaye ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Gaziantep ekibinde, 2 sezon forma terleten 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
