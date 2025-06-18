Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile Sözleşme Yeniledi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, Arda'nın karakteri ve yeteneği ile kendini kanıtladığını vurguladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2022'de kadroya dahil olan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek. Oyuncumuz Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor