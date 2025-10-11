Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenman yaptığı bildirildi. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak çift kale maçla sonlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve şut çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, yönetim kurulu üyeleri Gökhan Karakaya ve Seçil Kömürcü de takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı

3 yıl sonra Türkiye'ye döndü! Pazartesi günü imzayı atacak
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.