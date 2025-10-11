Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve şut çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, yönetim kurulu üyeleri Gökhan Karakaya ve Seçil Kömürcü de takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.