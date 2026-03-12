Haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Maç, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep FK, ligdeki son 3 maçını kaybetmedi ve rakibiyle daha önceki eşleşmelerde 5 galibiyet elde etti.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 9'ar beraberlik ve mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekip, 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Salem Mbakata ve Denis Draguş ile kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç, bu maçta forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında bulunan Christopher Lungoyi, Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gaziantep Fk'nin galibiyeti daha fazla

Gaziantep Fk, ligde daha önce 13 kez karşılaştığı rakibine karşı 5 kez galibiyete ulaşan taraf oldu.

Söz konusu müsabakaların 2'sini kaybeden Gaziantep FK, rakibiyle 6 kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde 9 gol gördü.

Gaziantep ekibi ayrıca Antalya temsilcisiyle yaptığı son 3 lig maçını da kaybetmedi ve 7 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan gece yarısı kana bulandı! Bilanço korkunç boyutlarda

Ülke gece yarısı kan gölüne döndü
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
Lübnan gece yarısı kana bulandı! Bilanço korkunç boyutlarda

Ülke gece yarısı kan gölüne döndü
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor