Burak Yılmaz: "Her maçı kazanmak istiyoruz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya'da yapılan antrenman öncesi yaptığı açıklamada, her maçı kazanmak için oynayacaklarını belirtti ve oyuncularının çalışmalarından dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Gaziantep Fk, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. İdmanda açıklamada bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" dedi.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Gayet iyiyiz. Gayet yoğun çalışıyoruz. İlk devre yaptığımız olumsuzluklar üzerine onları düzeltmek adına çok fazla çalışmalar yaparken diğerlerini de daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın ilk hazırlık maçımızı oynayacağız. Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Biz her şeyden mutluyuz, umutluyuz. Transferler konusunda da ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü transfer işi kolay değil bunların maliyeti var, yönetimimizin sorumlulukları var. O yüzden çok koordineli bir şekilde hem transferlerimizi hem de oyuncularımızı fit hale getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İkinci yarı hakkında da konuşan Yılmaz, "Ben hiçbir zaman net bir hedef vermedim. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-siyahlıların orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ise, "Tabii hazırlık süreci zor geçiyor. Bu da gerekiyor zaten. Bizim için de iyi bir şans tabii ki de birinci yarıda yapılan hataları görmek için. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Biz ikinci yarı geri döneceğimize eminim. Her bölgede kaliteli ayaklarımız var. Bazen de aynı seviyeyi korumak kolay olmuyor. Çünkü sezon boyunca maçlar farklılık gösterebiliyor. Biz burada bir aileyiz çok sıkı çalışıyoruz. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Takım ikinci yarı daha iyi olacaktır. Tekrardan geri dönüş yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
