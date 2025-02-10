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Gaziantep FK, Anel Husic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Gaziantep FK, Anel Husic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Husic, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle sözleşmesini imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen stoper Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Husic'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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