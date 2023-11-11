Gaziantep FK, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Alanyaspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Margarit, takımın başarılı performansını ve stratejisini övdü.

Gaziantep Fk Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, deplasmanda Alanyaspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Margarit, "Romence bir sözümüz var bizim; 'Geldim, oynadım, üç puan aldım ve evime döndüm.' Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'la geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit aldıkları 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcuların geçen haftaki plana sadık kaldığını aktaran Margarit, "Taktiksel olarak harika bir maç çıkardık. Fırsat bulduğumuz zaman gole çevirdik. Bugünün aslında stratejisi topu vermeyip alanlar bulup golü atmaktı. Yedekten giren oyuncular için de çok mutluyum. Onlar da güzel oyun çıkardılar. Romence bir sözümüz var bizim; 'Geldim, oynadım, üç puan aldım ve evime döndüm.' Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Alanya'nın çok iyi ofansif oyuncuları olduğuna dikkati çeken Margarit, skorun kolay gözükse de karşılaşmanın zor geçtiğini söyledi. - ANTALYA