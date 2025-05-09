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Gaziantep FK, Alanyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Gaziantep FK, Alanyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın tek golü Andraz Sporar tarafından 51. dakikada atıldı. Gaziantep FK'dan Bruno Viana, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Semih'in geri pasıyla buluşan kaleci Dioudis'in Viana'ya kısa kalan pasında araya giren Sporar'ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

59. dakikada sol kanattan ceza sahasına yönelen Kozlowski'nin kale alanına yerden pasına Halil'in ayağının ucuyla dokunuşunda top kalecide kaldı.

62. dakikada rakip sahaya uzun kullanılan taç atışıyla buluşan Hwang Ui-Jo'nun vuruşu direkten döndü, seken topa Richard'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Maxim'in pasıyla topla buluşan Okereke'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.

79. dakikada Bruno Viana, orta sahada Makouta'ya yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Gaziantep Fk : Socratis Dioudis, Selam Mbakata, Semih Güler, Bruno Viana, Deian Sorescu (Muhammed Gümüşkaya dk. 89), Badou Ndiaye, Ogün Özçiçek (David Okereke dk. 65), Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Anel Husic, Nevzat Gezer, Muhammet Taha Güneş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Richard (Gaius Makouta dk. 72), Nicolas Janvier, Florent Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova (Enes Keskin dk. 86), Hwang Ui-Jo (Tonny Vilhena dk. 73), Andraz Sporar

Yedekler: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Jore Balkovec, Yusuf Can Karademir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Sporar (dk. 51) (Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Bruno Viana (dk. 79) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Maxim, Ndiaye (Gaziantep FK) Hwang Ui-Jo, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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