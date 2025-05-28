Gaziantep FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapıldı, ardından pas çalışmaları ve çift kale maçı gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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