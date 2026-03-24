Haberler

Gaziantep Basketbol, şampiyonluk yolunda kan kaybediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol, son 4 maçını kaybederek liderliği Çayırova Belediyespor'a kaptırdı. Sezonun başında şampiyonluk hedefleyen ekip, 27. hafta sonunda 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında OGM Ormanspor'u 102-94 yenerek liderliği Çayırova Belediyespor'dan devralmıştı.

Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyetin ardından 16 maç üst üste kazanan Güneydoğu temsilcisi, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olarak galibiyet serisini sona erdirdi.

Gaziantep ekibi, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82 yenilerek bu kez mağlubiyet serisine başladı. Kırmızı-siyahlılar, ardından OGM Ormanspor'a 86-80 ve dün oynanan Çayırova Belediyespor karşılaşmasında 96-93 mağlup oldu.

Bu sonuçla liderliği 18 hafta sonra yeniden rakibine kaptıran Gaziantep temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde iki sezonda ilk kez üst üste 4 maç kaybetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu