Gaziantep Basketbol, Erdem İlter ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Erdem İlter'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonu TBL'de Final Spor'da geçiren İlter, burada oynadığı 32 maçta 29.5 dakika süre almış, 13.3 sayı, 2.9 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.