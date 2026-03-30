Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol, deplasmanda Kocaeli Kağıtspor'u 75-69 yenerek 4 maç sonra galip geldi. Takım, ligin 26. haftasında lider Çayırova Belediyespor'un 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligin 26. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 yenilen Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82, OGM Ormanspor'a 86-80 ve Çayırova Belediyespor'a 96-93 mağlup oldu.

Kocaeli Kağıtspor'u dün deplasmanda 75-69 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçlık aranın ardından maç kazandı.

Gaziantep Basketbol, lider Çayırova Belediyespor'un 1 puan gerisinde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'un ise averajla gerisinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım