Gaziantep Basketbol'un 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumda bulunan Gaziantep Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 yenilerek 16 maçlık namağlup serisini sonlandırdı. Takım bu sezon 3. mağlubiyetini almasına rağmen 49 puanla ligdeki liderliğini koruyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol karşısında aldığı yenilgiyse 16 maç sonra mağlup oldu.

Ligde çıktığı son 16 maçını namağlup oynayan ve kulüp tarihinin de en iyi sezonlarından birini geçiren kırmızı-siyahlılar, dün evinde oynadığı Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 kaybetti.

Başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde bu sezon 3. mağlubiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip 49 puanla liderliğini sürdürdü.

