Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, Patricia Seteco'ya destek verdi

Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından futbolcuları Patricia Seteco hakkında ortaya atılan 'erkek futbolcu' iddialarına sert tepki gösterdi.

Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Futbol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından futbolcuları Patricia Seteco hakkında ortaya atılan 'erkek futbolcu' iddialarına çok sert cevap verdi. İhlas Haber Ajansı'na özel yazılı açıklamada bulunan Gaziantep ALG Spor, açıklamayı yapanlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapacaklarını da belirtti.

"İddialar akla ve mantığa aykırı, galibiyetimizi gölgeleme çabası"

Gaziantep ALG Spor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "14.01.2024 tarihinde ALG Spor - Beşiktaş arasında oynanan ve ALG Spor kulübümüzün 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Kadın Futbol Süper Ligi 16.hafta müsabakası sonrasında, futbolcumuz Patricia Seteco hakkında ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz iddialara karşı açıklama yapma hakkımızı kullanıyoruz. İddia, kulübümüzce kimlik bilgilerinin değiştirildiği ve Kadın Futbol Ligi müsabakasında erkek futbolcu oynatıldığı yönündedir. Bu iddianın hiçbir bilimsel ya da hukuki dayanağı bulunmadığı gibi, akla ve mantığa aykırı olduğu kamuoyunun takdiridir. Yine bu iddianın kulübümüzün haklı galibiyeti sonrası ortaya atılması, ALG Spor'un haklı galibiyetini gölgeleme maksadı taşıdığı tarafımızca görülmekte ve izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Dış görüntüsü ile cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır"

Açıklamanın devamında Seteco'nun doğduğu günden itibaren kadın kimliğine sahip olduğu da vurgulanarak, "Futbolcumuz Patricia Seteco aslen Angola vatandaşıdır. Ülkesinde doğduğu günden bugüne kadar kadın kimliğine sahip birey olup oynadığı bütün kulüplerde kadın futbolcu olarak sahalarda başarı ile yer almıştır. Yine bilindiği üzere transferler FIFA ve Futbol Federasyonu nezdinde belirtilen protokollere uygun olarak yapılmıştır. Bir kişinin sırf dış görüntüsü ile cinsiyet tahlili yapmak, buna dair beyanlarda bulunmak en basit tabir ile alçaklıktır, sığ görüşlülüktür. Bu tarzda açıklamalar, cinsiyetleri ile değil başarıları ile ön planda olmak isteyen sporcu ve sporcu ailelerini yaralamaktadır. Bu açıklamanın sahiplerinin cinsiyetçi ayrımcılık ile insani bir suç işlediklerini bilmeleri gerekir. Kurulduğumuz tarihten bu güne kadar kadın sporcuların toplum içerisindeki statüsünü ve kadınların sosyal hayatta hak ettiği yeri pozitif olarak arttırmaya çalışan ve bunun için maddi-manevi yatırımlar yapan ALG Spor kulübümüz, basında hızlı bir şekilde yayılan cinsiyet ayrımcılığı içeren bu talihsiz iddiaları kesinlikle kabul etmemektedir" denildi.

"İddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli yasal başvurular yapılacak"

Gaziantep ALG Spor, söz konusu açıklamayı yapanlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapacaklarını da belirterek, "Gerek kulübümüz nezdinde, gerekse de futbolcumuz Patricia Seteco'nun insani haklarını koruyacak şekilde yasal başvurularımızı yapacağımızı kamuoyuna duyurur, mağlubiyeti bu şekilde perdelemeye çalışan Beşiktaş yöneticilerinin bu davranışlarını kamuoyunun vicdanına havale ederiz" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı. - GAZİANTEP