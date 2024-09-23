Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatan'ı 3-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, evinde Fatih Vatan Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde ilk 2 haftayı 1'er puanla kapatan Gaziantep ALG Spor, Batur sahasında konuk ettiği Fatih Vatan Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda golleri bulan sarı-grili takım; Patrica, Nihal ve Jelena'nın golleriyle İstanbul ekibini 3-0 yendi.

Fatih Vatan karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan ve ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep ALG Spor'da başkan Ali Gözcü, maç sonu teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti. Gözcü, "İlk iki maçımızda 1'er puanla ayrılmıştık ve bu maçtan mutlak galibiyet hedefliyorduk. Nitekim güzel bir oyun ortaya koyan takımımız 3-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi de almış olduk. Önemli olan devamını getirebilmek ve galibiyet serisinin geleceğine inanıyorum. Bu galibiyetten dolayı teknik ekip ve oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca bugün takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP