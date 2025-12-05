Gaziantep, iki büyük satranç organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle, 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası 3–14 Aralık 2024 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleniyor.

2025 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 26 seçkin sporcu yarışıyor. Aralarındaki 6 Büyükusta (GM) ile bu yılki turnuva, bugüne dek ulusal arenada en fazla Büyükustanın yer aldığı şampiyona ünvanını alıyor.

TÜRK DÜNYASI İLK KEZ SATRANÇTA BULUŞUYOR

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği'nin (TKSB) ilk kez düzenlediği bu organizasyonda Türkiye; Gaziantep'ten bir takım ve ülke genelinden iki takım olmak üzere toplam üç takımla yer alıyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ulusal takımları da bu büyük buluşmada Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Şampiyona ile Türkiye Satranç Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasında satranca dair bir ilke imza atmaktan gurur duyuyor.

Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler, dünya satrancında yükselen bir güç olarak değerlendiriliyor. Bu organizasyon, ülkeler arasında satranç alanında iş birliğini genişletme ve dostluğu pekiştirme hedefi taşıyor.

GAZİANTEP, SATRANÇ BAŞKENTİ OLUYOR

Gaziantep bu iki büyük şampiyonanın yanı sıra, şehrin çeşitlik turistik bölgelerinde gösteri karşılaşmaları, satranç eğitmen ve hakem eğitimleri, yapay zeka çağında satranç atölyesi ve simültane gösteriler gibi etkinliklere de ev sahipliği de yapacak. 7'den 77'ye herkesin katılabileceği bu etkinliklerle Gaziantep bir hafta boyunca satrancın başkenti olacak.

Çifte organizasyonun aynı anda Gaziantep'te yapılması, kentin spor turizmine katkı sağlayacak ve uluslararası arenada görünürlüğünü artıracak.

Turnuva süresince dereceye giren sporculara toplam 1,750,000 TL ödül verilecek.