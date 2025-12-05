Haberler

Gaziantep, iki büyük satranç organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

Gaziantep, iki büyük satranç organizasyonuna ev sahipliği yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 3–14 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler arasında gerçekleştirilecek satranç şampiyonası düzenlenecek. Turnuva, Türk dünyasının satrançta buluşması niteliği taşıyor ve Gaziantep'i bir satranç başkenti haline getirmeyi hedefliyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle, 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası 3–14 Aralık 2024 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleniyor.

2025 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 26 seçkin sporcu yarışıyor. Aralarındaki 6 Büyükusta (GM) ile bu yılki turnuva, bugüne dek ulusal arenada en fazla Büyükustanın yer aldığı şampiyona ünvanını alıyor.

TÜRK DÜNYASI İLK KEZ SATRANÇTA BULUŞUYOR

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği'nin (TKSB) ilk kez düzenlediği bu organizasyonda Türkiye; Gaziantep'ten bir takım ve ülke genelinden iki takım olmak üzere toplam üç takımla yer alıyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ulusal takımları da bu büyük buluşmada Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Şampiyona ile Türkiye Satranç Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasında satranca dair bir ilke imza atmaktan gurur duyuyor.

Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler, dünya satrancında yükselen bir güç olarak değerlendiriliyor. Bu organizasyon, ülkeler arasında satranç alanında iş birliğini genişletme ve dostluğu pekiştirme hedefi taşıyor.

GAZİANTEP, SATRANÇ BAŞKENTİ OLUYOR

Gaziantep bu iki büyük şampiyonanın yanı sıra, şehrin çeşitlik turistik bölgelerinde gösteri karşılaşmaları, satranç eğitmen ve hakem eğitimleri, yapay zeka çağında satranç atölyesi ve simültane gösteriler gibi etkinliklere de ev sahipliği de yapacak. 7'den 77'ye herkesin katılabileceği bu etkinliklerle Gaziantep bir hafta boyunca satrancın başkenti olacak.

Çifte organizasyonun aynı anda Gaziantep'te yapılması, kentin spor turizmine katkı sağlayacak ve uluslararası arenada görünürlüğünü artıracak.

Turnuva süresince dereceye giren sporculara toplam 1,750,000 TL ödül verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.