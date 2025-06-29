Gazi Koşusu'nda Zafer Cutha'nın

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 99. Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Hulusi Çil'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil'i kutluyorum."