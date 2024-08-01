Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı

Uzun yıllar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Rumen kaleci Silviu Lung'un 2 milyon 735 bin liralık vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

GAZETEYE İLAN VERDİLER

Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından yerel bir gazeteye verilen resmi ilanda "gelir vergisi", "gecikme faizi" ve "vergi ziyaı cezası" başlıkları altında, "Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Özvatan Mal Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Özvatan Mal Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerin bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR KARİYERİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Romanya'nın Astra Giurgiu ekibinden 2017 yılında yaz transfer döneminde transfer olan Silviu Lung, 5 yıl sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. Sarı-kırmızılı formayla 132 maça çıkan Lung, kalesinde 206 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 31 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Silviu Lung, 2023 yazından Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'e transfer olarak Türkiye'den ayrılmıştı.

ŞİMDİ NEREDE?

Geçen sezonu ülkesinin takımlarından ACSM Poli Iasi'de geçiren 35 yaşındaki Lung, 2024-2025 sezonunda ise yine Romanya 1. Lig takımlarından Universitatea Craiova'nın kalesini koruyacak. Başarılı file bekçisi Romanya Milli Takımı'nın formasını da 3 kez giyme başarısı gösterdi.