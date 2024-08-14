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Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerinin ardından basın toplantısında bir gazetecinin "Fenerbahçe bugün neyi yanlış yaptı?" sorusuna bir hayli sinirlendi. Portekizli çalıştırıcı o soruya, "Maçı izledin mi? Maçı izlemene rağmen hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASLA FİNAL OYNAYAMAZDIK"

Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.

"MAÇI İZLEDİN Mİ?"

Bir gazetecinin "Fenerbahçe bugün neyi yanlış yaptı?" sorusuna bir hayli sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, "Maçı izledin mi? Maçı izlemene rağmen hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?" şeklinde cevap verdi.

GÜNDEME OTURDU

Mourinho'nun gazeteciye verdiği bu tepki kısa süre içinde gündeme oturdu. Mourinho, maçın hakeminin performansından memnun kalmadığını ve verilen penaltının sadece hakem tarafından bilindiğini ifade etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Ütopik Yorumcu:

GÜZEL CEVAP OTURTMUŞ GAZETECİYİ BU ADAM KURT SORU SORARKEN 2 DEFA DÜŞÜNEREK SORUN HAKLIDA FB KÖTÜ OYNAMADI 2 DE TOPU DİREKTEN DÖNDÜ TECRÜBESİZLİK İŞİ BİTİRDİ

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İsmail oruç :

Dün gece hem sonuç bizi üzdü hemde yayım nefret ettirdi tek tesellim karabağın 7 golle tur atlaması oldu

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