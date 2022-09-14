Gavi'nin serbest kalma bedeli 1 milyar Euro Spor Haberleri Barcelona, genç futbolcu Gavi'nin sözleşmesini uzatırken, serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, genç futbolcu Gavi'nin sözleşmesini uzatırken, serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirledi. İspanyol devi Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Pablo Paez Gavira'nın (Gavi) sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. 4 sezon daha Katalan ekibinin formasını giyecek orta saha futbolcusunun serbest kalma bedelinin ise 1 milyar Euro olarak belirlendi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Koruyucu Aile Günü Barcelona Spor Güncel Haberler

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