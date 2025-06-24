Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor

Gallerli eski futbolcu Gareth Bale, doğduğu şehrin takımı olan Cardiff City'yi satın almak için harekete geçti. Gareth Bale, bir grupla birlikte Cardiff City'i satın almak istiyor.

"ORASI BENİM EVİM"

Gareth Bale konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cardiff City'yi almakla ilgileniyoruz. Orası benim evim, büyüdüğüm yer. Bir grupla birlikte kulübü satın almak hayallerim gerçekleşmesi anlamına geliyor." dedi.

PLYMOUTH'U ALACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Gareth Bale'in geçtiğimiz günlerde bir diğer İngiliz ekibi Plymouth Argyle'ı satın alacak bir konsorsiyum içerisinde yer alacağı söyleniyordu ancak bu söylentilerin asılsız çıktı. Gareth Bale'in Cardiff City'yi satın alıp almayacağı merakla bekleniyor.