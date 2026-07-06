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ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi

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Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini '1 Nisan şakası' olarak nitelendirdi ve kararı sert bir dille eleştirdi.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacakları ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini "1 Nisan şakası" olarak nitelendirdi.

FIFA'nın kararını eleştiren Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirterek, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek." ifadesini kullandı.

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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