"Garanti" diyen Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Garanti" diyen Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edeceğini belirtti. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti." dedi.

İsmail Kartal'ın geçici teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmesi ve sarı-lacivertlileri adeta şaha kaldırması sonrası, herkes deneyimli hocanın gelecek sezonda da takımın başında kalıp kalmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Beyaz TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Garanti' diyen Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

"SENEYE BÜTÇELER DARALIYOR"

Sinan Engin derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Sinan Engin, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title