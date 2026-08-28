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Ganalı futbolcu Oppong, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın Nice kentinden Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 22 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı.

Oppong ile transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fransa'nın Nice takımında forma giyen Kojo Peprah Oppong, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA
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