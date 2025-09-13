Haberler

Gamze İdigük Atlı Okçulukta Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor

Gamze İdigük Atlı Okçulukta Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor
Adana'da 29 yaşındaki üniversite mezunu Gamze İdigük, geleneksel spor dallarına ilgi duyarak atlı okçuluğa yöneldi. Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nde eğitim alan Gamze, 2026 yılında Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Adana'da üniversite mezunu 29 yaşındaki Gamze İdigük, geleneksel spor dallarına olan ilgisiyle başladığı atlı okçulukta Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Küçük yaşlardan itibaren ata sporlarına ilgi duyan Gamze, bir yıl önce atlı okçulukla tanıştı.

At binmeyi bilen ve okçuluk konusunda da kendini geliştirmek isteyen Gamze, Korkut Ata Atlı Spor Kulübünde eğitimler almaya başladı.

Gamze, kısa sürede kendini geliştirerek yerel ve ulusal çeşitli turnuvalara katılarak yarışma deneyimi kazandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 2026 yılında Kayseri'de düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Gamze, yarışmada derece elde ederek hem madalya kazanmayı hem de milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

"Geleneklerimizi yaşatmayı seviyorum"

Gamze İdigük, AA muhabirine, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü 2021'de bitirdiğini söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından mesleğini yapmak yerine çocukluktan bu yana ilgi duyduğu atlı okçuluğa yöneldiğini anlatan Gamze, bu sporda yeni olmasına rağmen kendini geliştirdiğini belirtti.

"Nazlı" isimli atıyla günde çift antrenman yaparak yarışmalara hazırlandığını ifade eden Gamze, şöyle konuştu:

"İlk başladığımda çok zorlandım. Atın üstünde dengede durmak, ayağa kalkıp hedefe odaklanarak ok atmak, parkurda atı kontrol etmek gerçekten zor. Hayatta vazgeçemeyeceğim tek şey atlar. Geleneklerimizi yaşatmayı seviyorum. Hedefim, Türkiye birincisi olup yurt dışında organizasyonlara katılmak."

"Bu branşta kadın sporcu sayısı az"

Gamze, yarışmaların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş bir sporu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için de çalışmalar yapmak istediğini kaydetti.

Kendi kulübünü açarak Adana'da okçuluk eğitimleri vermeyi planladığını anlatan Gamze, "Bu branşta kadın sporcu sayısı az. Özellikle Adana'daki biniciler arasında bu branşı daha fazla yaygınlaştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
