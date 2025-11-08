Gamze Altun'dan İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın madalya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları gösterilen çetin performanslarla devam etti.

GAMZE ALTUN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti. Milli sporcu, gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.

3 ALTIN MADALYA BİRDEN

Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.