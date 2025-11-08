Haberler

Gamze Altun'dan İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın madalya

Milli halterci Gamze Altun, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 48 kiloda üç altın madalya kazanarak Türkiye'ye ilk altınlarını getirdi.

  • Gamze Altun, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda halterde koparmada 72 kg, silkmede 100 kg ve toplamda 172 kg kaldırarak 3 altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları gösterilen çetin performanslarla devam etti.

GAMZE ALTUN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti. Milli sporcu, gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.

3 ALTIN MADALYA BİRDEN

Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.



